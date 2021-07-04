البنك المركزي: سيتم إعفاء أصحاب المعاشات من مصروفات سحب الصراف الآلي

قال إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي، إن قرار البنك المركزي بشأن مد العمل بإعفاء رسوم السحب والتحويلات لمدة 6 أشهر، جاء تيسيرًا على المواطنين وتخفيفًا عليهم في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا وترشيد الاقتصاد في الدولة.

واستكمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن أنظمة وخدمات الدفع تكلفت خلال الفترة الماضية ما يقرب لـ 9 مليار جنيه، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المركز القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن قرارات البنك المركزي اليوم تهدف إلى عدة محاور.

وتابع، أن من أهم محاور القرارات، هو الحفاظ على صحة المواطنين وتخفيض الأعباء وتشجيع المعاملات الإلكترونية وتنشيط الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه سيتم إعفاء أصحاب المعاشات من كل المصروفات المتعلقة بالسحب من الصراف الآلي.

وأضاف، أنه تم الإعفاء من الرسوم الخاصة بالتحويلات البنكية أو فتح حسابات على محافظ الهاتف المحمول، متابعًا أنه يطبق ذلك أيضًا على معاملات السحب النقدي أو الصراف الآلي فيستطيع المواطن السحب من أي ماكينة مجانًا دون التقيد بالماكينة التابعة للبنك التابع له.