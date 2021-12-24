نائب رئيس وزراء روسيا: نتوقع إنتاج 550 مليون طن من النفط في 2022

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن بلاده تتوقع إنتاج ما يتراوح بين 540 مليون و550 مليون طن من النفط في عام 2022.

وقال نوفاك في تصريحات لقناة "روسيا 24": "نتوقع زيادة الإنتاج بنهاية عام 2021 بنسبة 1ر2 بالمئة، أي نحو 524 مليون طن".

وأضاف نوفاك أنه وفقا للتوقعات، فإن الطلب سيستمر في التعافي. وأوضح أنه "بالنسبة لروسيا، نتوقع أن يصل الطلب في شهر مايو إلى مستوى ما قبل الانكماش".

وأشار نوفاك إلى أن "قطاع النفط في روسيا سينتج في العام المقبل ما يقارب من 540-550 مليون طن".

كما رجح نوفاك استقرار أسعار النفط عند مستوى 75 دولارا للبرميل خلال العام القادم.

وانتعشت أسعار النفط هذا الأسبوع مع انحسار المخاوف بشأن تأثير المتحور أوميكرون شديد العدوى على الاقتصاد العالمي.

يذكر أن تحالف أوبك بلس، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها من خارج المنظمة بقيادة روسيا، ستجتمع في الرابع من كانون ثان/يناير المقبل ، ومن المرجح أن تبقي المجموعة على قرارها بزيادة إمددات النفط بواقع 400 ألف برميل يوميا في اجتماعها المقبل ما ظلت أسعار النفط أعلى من 70 دولارا للبرميل.