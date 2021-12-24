البر الرئيسي الصيني يسجل 55 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الخميس 55 إصابة جديدة، محلية العدوى، بمرض كوفيد-19.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن من بين حالات الإصابة المحلية الجديدة، 52 حالة في شنشي، وحالة واحدة في كل من تشجيانج وقوانجدونج وقوانجشي.

وتابعت اللجنة أنه تم تسجيل 32 إصابة وافدة جديدة أيضا في عشر مناطق على مستوى المقاطعة.

واستطردت قائلة إنه تم تسجيل ست حالات جديدة مشتبه في إصابتها بكوفيد-19 في بلدية شنغهاي، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني. ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس الخميس.