تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، من ضبط 1400 كيلو "أرز، وسكر" تمويني، مدعم داخل مخزن سلع غذائية "بدون ترخيص"، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، وذلك قبل بيعهم في السوق السوداء.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص"؛ لقيامه بحيازة وتخزين كميات من السلع التموينية المدعمة، المحظور تداولها خارج نطاق منظومة الدعم الجديدة.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المخزن، تم ضبط المسئول عنه، وبتفتيش أروقته، عثر بداخله على المضبوطات، المُعدة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق، وتحصيل قيمتها النقدية للنفع الشخصي، بقصد تحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الجمعة، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.