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فرنسا تعلن تسجيل رقم قياسي في عدد الاصابات الجديدة بكوفيد-19

د ب أ
نشر في: الجمعة 24 ديسمبر 2021 - 2:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 ديسمبر 2021 - 2:13 ص

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن تسجيل 91 الفا و 608 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال يوم الخميس، وهو أعلى عدد تشهده البلاد منذ بداية الجائحة.

وأشار وزير الصحة الفرنسي أوليفر فيران في وقت سابق إلى أسوأ الاحصاءات التي تم تسجيلها حتى الآن، وكان ذلك في إشارة إلى عدد أقل.

وتتزايد أعداد الحالات في فرنسا، مع انتشار المتحور أوميكرون الذي لديه قابلية أكثر على الانتشار بسرعة.

وارتفع معدل الإصابة على مدار سبعة أيام، لتصل 565 شخصا لكل 100 ألف نسمة، مما دفع بعض الدول لتصنيف فرنسا على أنها منطقة عالية الخطورة.

وبالنظر إلى هذه الأرقام المتزايدة، تسعى الحكومة الفرنسية لفرض قيود جديدة على المطاعم والمؤسسات الثقافية، حيث يتعين على الأشخاص في الوقت الراهن إثبات تلقيهم التطعيم أو تعافيهم أو نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا قبل الدخول.

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