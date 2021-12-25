عضو بالرئاسي الليبي: نأمل في اتفاق الليبيين على خارطة طريق لإنجاح الانتخابات

أعرب عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، عن أمله في أن يتفق الليبيون على خارطة طريق تتضمن المعالجات الكفيلة بإنجاح العملية الانتخابية، لتكون بداية صحيحة وقوية لمرحلة استقرار وازدهار للبلاد.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة تهنئته الشعب الليبي بالذكرى السبعين لاستقلال ليبيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، مضيفا أن الليبيين كانوا ينتظرون في هذا التاريخ المجيد، فرحة انطلاق انتخابات رئاسية لأول مرة في بلادهم، إلا أنهم تفاجؤوا بإعلان مفوضية الانتخابات عن تأجيلها لمدة شهر لصعوبات قانونية، الأمر الذي أثار مشاعر الغضب والحزن لدى معظم الشعب الليبي، منوها بالمبادرة التي طرحها من قبل والتي تتضمن معالجات ضرورية لتأمين مشروع الانتخابات من الفشل.

وأوضح اللافي أن عوامل التأخير كانت ظاهرة منذ البداية في حالة عدم التوافق على القوانين، والفجوات الدستورية التي كان بالإمكان تداركها جميعا من خلال إيجاد وسيلة للتوافق حول معالجاتها داخل مجلس النواب أولا ثم مع شركائه السياسيين، وإتاحة الفرصة أمام الخصوم السياسيين المتنافسين في هذه الانتخابات أن يتوافقوا على ميثاق وطني يضمن قبول نتائجها، وإتاحة فرصة المشاركة بينهم في السلطة.

وأشار اللافي إلى أن هذه المبادرة التي صيغت وطرحت في أكتوبر الماضي كخارطة طريق تتضمن محطات ضرورية لمعالجة التحديات التي ستواجه العملية الانتخابية، لم تكن محل استجابة كافية، محليا ودوليا.