الصين تشدد إجراءات السيطرة على كوفيد-19 خلال موسع الأعياد المقبلة و55 إصابة جديدة

شددت السلطات المركزية الصينية على تنفيذ إجراءات السيطرة على كوفيد-19 والوقاية منها من أجل منع عودة ظهور الجائحة وانتشارها خلال موسم الأعياد القادمة.

وذكر منشور مشترك صادر عن المكتبين العامين باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة، وأوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أنه يتعين بذل جهود للحد من تدفق الأشخاص والتجمعات خلال الفترة بداية من يوم رأس السنة الجديدة وحتى عطلة عيد الربيع.

ودعا المنشور السلطات المحلية إلى تعزيز تدابير السيطرة على الجائحة والوقاية منها في مدن الموانئ، وتعزيز أنظمة المراقبة والإنذار المبكر للجائحة. كما دعا إلى التطبيق الصارم لمتطلبات السيطرة على الجائحة والوقاية منها خلال ذروة السفر الاعتيادية خلال العطلات.

ومن ناحية أخرى، حث المنشور على تنفيذ سياسات المساعدة الاجتماعية لضمان الاحتياجات المعيشية الأساسية للمعوزين.

ويوافق عيد الربيع الصيني لعام 2022 الأول من شباط/فبراير.

وفي سياق متصل، قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في وقت سابق اليوم، إن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الخميس 55 إصابة جديدة، محلية العدوى، بمرض كوفيد-19.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليوم إن من بين حالات الإصابة المحلية الجديدة، 52 حالة في شنشي، وحالة واحدة في كل من تشجيانج وقوانجدونج وقوانجشي، بحسب شينخوا.

وتابعت اللجنة أنه تم تسجيل 32 إصابة وافدة جديدة أيضا في عشر مناطق على مستوى المقاطعة.

واستطردت قائلة إنه تم تسجيل ست حالات جديدة مشتبه في إصابتها بكوفيد-19 في بلدية شنغهاي، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني. ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس الخميس.