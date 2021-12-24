مصادر: بايدن يعتزم إلغاء القيود على زيارة سكان جنوب إفريقيا إلى أمريكا بسبب أوميكرون

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن قيود الدخول التي فرضتها الإدارة الأمريكية على رعايا جنوب أفريقيا إليها بسبب أوميكرون ستلغى.



فقد نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إنه من ناحية هناك الآن المزيد من المعلومات حول أوميكرون، ومن ناحية أخرى فإن المتحور الجديد صار سائدا الآن حتى في الولايات المتحدة.



وقال المسؤول إن من المقرر إسقاط هذه القيود في 31 ديسمبر الجاري.تعتبر هذه الخطوة غير مفاجئة.فقد كان الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح قبل عدة أيام أنه يريد التشاور حول هذا الموضوع.



وأوضح بايدن أن هذه القيود اتخذت في الأصل لكسب الوقت قبل أن ينتشر أوميكرون في الولايات المتحدة، لكن هذا ما حدث منذ زمن كبير.



كان أوميكرون اكتشف لأول مرة في جنوب أفريقيا خلال شهر نوفمبر الماضي.



ولإبطاء الانتشار فرضت الإدارة الأمريكية بعد ذلك قيودا صارمة على القادمين من عدة دول في جنوب القارة الأفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا نفسها وزيمبابوي.



وكان الاستثناء الوحيد يتمثل في مواطنين أمريكيين وقليل من المجموعات الأخرى، مثل الدبلوماسيين.



انتقدت الدول الأفريقية المعنية هذه القيود، وفعل بعضها ذلك بعنف.



قال المسؤول الكبير في البيت الأبيض إن قيمة فرض قيود السفر الخاصة بكل بلد تكون أكبر ما يكون في بداية تفشي المرض.