عملة بيتكوين الرقمية ترتفع إلى 51 ألف دولار في أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين

ارتفعت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة إلى حوالي 51 ألف دولار ولامست أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مدعومة بمعنويات إيجابية أكبر في أسواق المال.



وحققت أكبر عملة مشفرة مكاسب بحوالي 4% خلال اليومين الماضيين، وفي مرحلة من مراحل التعامل بلغت 51 ألفا و524 دولارا اليوم الجمعة في التعاملات الآسيوية. واقتربت عملة إيثر الرقمية، ثاني كبرى العملات المشفرة، من مستوى 4100 دولار.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، تحسنت الرغبة في المخاطرة في الأسواق العالمية، حيث أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا في بورصة نيويورك أمس الخميس عند مستوى مرتفع قياسي.



وقالت إنه لا يزال من المنتظر رؤية ما إذا كانت موجة انحسار السيولة للبنوك المركزية ستفرض تحديات أكبر للطلب على العملات المشفرة.