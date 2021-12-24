الأهلي يبدأ تحضيراته لمواجهة فيوتشر في الدوري

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا ‏لمباراة فيوتشر ‏المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد الأهلي‏we ‎‏ السلام والمؤجلة من ‏الجولة السابعة في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني المدير ‏الفني للفريق محاضرة نظرية مطولة مع ‏اللاعبين، ثم استكمل الفريق البرنامج التدريبي والذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة ‏لتجهيز جميع اللاعبين وحرص موسيماني على الاجتماع بجهازه المعاون على هامش المران في بداية التحضير ‏لمواجهة فيوتشر في الدوري.‏

ومنح الجهاز الفني راحة اليوم للاعبين الدوليين الذين شاركوا مع المنتخب الوطني في بطولة ‏كأس العرب الأخيرة، ثم المشاركة مع الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي.

‏ وكان عمرو السولية لاعب الفريق قد بدأ برنامج العلاج الطبيعي اليوم، وحصل على حقنة بلازما ‏بعدما كشفت الفحوصات الطبية تعرضه لإصابة من الدرجة المتوسط في عضلة السمانة ‏وغيابه فترة لن تقل عن ثلاثة أسابيع.‏

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات، ويبحث ‏عن ‏مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فيوتشر.‏

وكانت بعثة الأهلي قد عادت إلى مصر يوم الخميس بعد الانتهاء من مواجهة الرجاء ‏المغربي ‏على كأس السوبر على ملعب أحمد بن علي بقطر، والتي حسمها الأهلي لصالحه ‏بضربات ‏الترجيح وتوج باللقب الثامن في تاريخه والثاني على التوالي.‏