الأهلي يبدأ تحضيراته لمواجهة فيوتشر في الدوري

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة فيوتشر المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد الأهليwe السلام والمؤجلة من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.
وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مطولة مع اللاعبين، ثم استكمل الفريق البرنامج التدريبي والذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة لتجهيز جميع اللاعبين وحرص موسيماني على الاجتماع بجهازه المعاون على هامش المران في بداية التحضير لمواجهة فيوتشر في الدوري.
ومنح الجهاز الفني راحة اليوم للاعبين الدوليين الذين شاركوا مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب الأخيرة، ثم المشاركة مع الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي.
وكان عمرو السولية لاعب الفريق قد بدأ برنامج العلاج الطبيعي اليوم، وحصل على حقنة بلازما بعدما كشفت الفحوصات الطبية تعرضه لإصابة من الدرجة المتوسط في عضلة السمانة وغيابه فترة لن تقل عن ثلاثة أسابيع.
ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات، ويبحث عن مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فيوتشر.
وكانت بعثة الأهلي قد عادت إلى مصر يوم الخميس بعد الانتهاء من مواجهة الرجاء المغربي على كأس السوبر على ملعب أحمد بن علي بقطر، والتي حسمها الأهلي لصالحه بضربات الترجيح وتوج باللقب الثامن في تاريخه والثاني على التوالي.