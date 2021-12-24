المصل واللقاح: لا ضرر في تغيير نوع التطعيم بالجرعة المعززة

قال الدكتور أمجد الحداد ، رئيس قسم الحساسية و المناعة بهيئة المصل و اللقاح، إنه لا ضرر إذا تلقى أحد المواطنين نوع آخر في الجرعة التعزيزية من اللقاح، لكن يفضل أخذ الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا من نفس نوع الجرعتين السابقين.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "محمد علي خير"، مقدم برنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الجمعة، أن هناك بعض الدراسات أكدت أن الجرعة التعزيزية من نوع مختلف فتحدث اسجابة مناعية أفضل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتلقى المواطنين نوع مختلف في الجرعة التعزيزية على حسب المتوافر لدى الدولة.



واستكمل، أنه في ظل وجود تحورات لفيروس كورونا، وانشار متحور"أوميكرون" حول العالك، يجب على المواطنين تلقي الجرعة التعزيزية لمواجهة أي متحور جديد قد يظهر خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن الجرعة التعزيزية لا تحمي من الإصابة بالفيروس ولكن تؤدي إلى تقليل الأعراض التي تصيب المريض.



وفي وقت سابق، صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم إرسال 400 ألف رسالة للمواطنين المستهدفين لتلقى الجرعة التعزيزة.