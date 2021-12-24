بنجلاديش: مقتل 39 شخصا على الأقل في حريق بعبارة ركاب

أفاد مسؤولون اليوم الجمعة بأن ما لا يقل عن 39 شخصا لقوا حتفهم إثر اندلاع حريق بعبارة ركاب في نهر جنوبي بنجلاديش.

وقال فريد الدينئبويان، مسؤول بإدارة الإطفاء، إن الحريق اندلع في العبارة "إم في أوبهيجان -10" ذات الطابقين في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة.

وكانت العبارة تسافر في نهر سوجاندا في منطقة جالكاثي، على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب غرب العاصمة دكا.

وقال إنه يعتقد أن الحريق اندلع في غرفة محركات العبارة وسرعان ما أتى على العبارة بالكامل، مما دفع العديد من الركاب إلى القفز في النهر.

وقال رجل الإطفاء بلال الدين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عبر الهاتف إن فريقه عثر على 33 جثة داخل العبارة وأنقذ نحو مئة آخرين من جانب النهر. وأضاف أن شخصين آخرين لقيا حتفهما في المستشفى.

وتابع "تحول كل شيء داخل العبارة إلى رماد".

وقال بلال الدين إن ما يقدر بنحو 800 راكب كانوا على متن العبارة التي كانت في طريقها إلى منطقة بارجونا جنوبي البلاد قادمين من العاصمة دكا.

نادرا ما تحتفظ السفن النهرية في بنجلاديش بسجل للركاب.

وقال زهار علي، رئيس إدارة المقاطعة، إن الأمر استغرق أكثر من ثلاث ساعات لإخماد النيران بعدما جرى تثبيت العبارة على ضفة النهر..

وقال إنه تم نقل 67 راكبا على الأقل إصيبوا بحروق إلى مستشفى في مقاطعة باريسال المجاورة.

وأضاف علي أن حصيلة الوفيات جراء الحادث هي 39 .

وتابع أن أفرادا من خفر السواحل يجرون بحثا في النهر.

ولم يتسن لإدارة المقاطعة تأكيد عدد الركاب الذين نجوا بالقفز في النهر حيث أن الكثير منهم عادوا إلى منازلهم بمفردهم.

وعاد سانجيت شاندرا هالدار إلى منزله في باتارجاتا، على بعد أكثر من 60 كيلومترا جنوب موقع الحادث، بمفرده بعدما نجا بالقفز في النهر.

وكلفت هيئة النقل البحري الداخلي في بنجلاديش لجنة من ستة أعضاء لتحديد السبب وراء الحادث.

يشار إلى أن الوفيات في حوادث العبارات متكررة في بنجلاديش، وهي دولة كثيرة الأنهار، جراء التراخي في تنفيذ اللوائح .