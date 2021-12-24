وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة - أنه كان قد حُكم على بارك بـالسجن 22 عاما وهي في السجن منذ مارس 2017 بعد عزلها وإقالتها من منصبها بتهم فساد واسعة النطاق وفضيحة استغلال النفوذ مع غرامة مالية قدرها 18 مليار وون ومصادرة 3.5 مليار وون بعدة تهم، منها سوء استخدام السلطة واستلام أموال من الاستخبارات وغيرها.

وأعربت بارك كون-هيه عن امتنانها العميق للرئيس مون جيه-إن لمنحها عفوا خاصا.

وقال الرئيس مون في وقت سابق من اليوم إنه منح عفوا خاصا للرئيسة السابقة بارك من أجل تعزيز الوحدة الوطنية ونظرا لتدهور حالتها الصحية.