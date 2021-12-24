بابا الفاتيكان يمنح غدا البركة لروما والعالم وفق الاعتقاد الكاثوليكي

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يعتزم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان منح صلاة "أوربي وأوربي" (وتعني البركة للمدينة والبركة للعالم" غدا السبت ، وهي صيغة المباركة التقليدية في عيد الميلاد حسب الاعتقاد الكاثوليكي.

كما يعتزم أيضا أن يعلن رسالته بمناسبة عيد الميلاد حسب التقويم الغربي للمؤمنين من شرفة كنيسة القديس بطرس كما ذكر الكرسي الرسولي.

وبهذا يحرر البابا حسب هذا الاعتقاد المؤمنين من عقوبة خطاياهم.

وعادة ما يقدم البابا هذا الدعاء بالبركة في عيد الفصح وعيد الميلاد – وعند انتخاب بابا جديد.

وتحد جائحة كورونا هذا العام أيضا من حجم احتفالات عيد الميلاد بالفاتيكان.

وخلال قداس عيد الميلاد، ألزم الحاضرون بارتداء الكمامات والالتزام بالحد الأدنى لمسافات التباعد.

وأعلن فرنسيس البركة أيضا خلال قداس عيد الميلاد بقاعة البركة ووجه رسالة بالنجاة من الجائحة.

وقبل ذلك بعام كان فرنسيس أعلن صلاة البركة ورسالة بسبب الوباء من هذه القاعة في الفاتيكان أيضا.

وكانت ساحة القديس بطرس فارغة تماما عمليا في ذلك الوقت، ولم يسمح إلا بدخول بضع عشرات من الأشخاص إلى القاعة.