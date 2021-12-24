عبّر الفنان التونسي صابر الرباعي، عن شعوره بالحزن من ترديد شائعة وفاته في حادث سير.
وقال خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس": "مش بخاف من الموت لكن اتخضيت خوفًا على أهلي خصوصا لما أكون بعيد عنهم".
وانتقد الرباعي، مواقع التواصل الاجتماعي بعد ترديد شائعة وفاته قائلًا: "الموقف مخيف.. اللعبة أصبح فيها خروج عن المعقول".
وأشار إلى أن الراحلين المطربة ذكرى والملحن خالد البكري من أكثر الشخصيات التي تأثر بسماع خبر وفاتهما، وقال: "رحيلهم كان صدمة بالنسبة لي".
وأوضح الرباعي، أنّه من الشخصيات التي لا تحب إظهار حزنها أمام الجمهور، قائلا: "بحزن لوحدي ودمعتي مش قريبة ولكن مش بحب أحزن أمام الناس".