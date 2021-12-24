مؤسسة حياة كريمة تعلن إطلاق قوافل غذائية وطبية موسعة بقنا وأسوان

توزيع 7 الآف كرتونة مواد غذائية أساسية على أهالي قنا وأسوان بالتنسيق مع بنك الطعام المصري



انطلقت قوافل مؤسسة حياة كريمة المُحملة بالمواد الغذائية الأساسية على المواطنين في محافظات الصعيد، بالتعاون مع بنك الطعام المصرى لتوزيع 7 الآف كرتونة مواد غذائية أساسية على أهالي محافظتي قنا وأسوان.



وتوجهت القوافل مساء أمس الخميس، إلى محافظة قنا، وبدأت فرق العمل الميداني بالمؤسسة جهودها على الأرض لتوزيع 5000 كرتونة مواد غذائية في محافظة قنا موزعة على مختلف قرى مركز الوقف بالمحافظة.



وتم توزيع 2000 كرتونة بقرية المراشدة، كما تم تخصيص 1200 كرتونة مواد غذائية لقرية الوقف، وتوزيع ألف كرتونة مواد غذائية لقرية قلمينا.



كما تم تخصيص عدد من الكراتين لأهالى قرى العبل والحمودي بمحافظة قنا.



في الوقت ذاته، تواصل فرق العمل بالمؤسسة والمتطوعين، التوزيع في محافظة أسوان حيث تم توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على أهالي قرية غرب سهيل بمركز أسوان.



كما أطلقت مؤسسة حياة كريمة، قافلة طبية موسعة بمركز الوقف بمحافظة قنا؛ لتوفير الكشف والعلاج المجاني لأهالي قرية المراشدة، حيث تضم القافلة 10 فرق طبية بالإضافة إلى توفير تحليل فيروس كورونا.



وتشمل القافلة الطبية العديد من التخصصات مثل الباطنة والجراحة والأطفال وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة، بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية.



يأتي ذلك إيمانًا من المؤسسة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا في صعيد مصر، وفي إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة على توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، وتواصل القوافل عملها اليوم وغداً، بالتعاون مع الجهات الشريكة لتوزيع المواد الغذائية والطبية بمختلف محافظات الصعيد.