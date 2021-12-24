ناقش وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، الوضع الأمني ​​​​في أوروبا الشرقية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ضوء الحشد العسكري الروسي حول أوكرانيا.

وقال كوليبا ،في مكالمة هاتفية مع بوريل بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الجمعة- إنه "في مكالمتنا اليوم، ناقشت أنا وجوزيب بوريل الوضع الأمني،حيث اتفق كلانا على المبدأ الرئيسي: لا يمكن اتخاذ القرارات بشأن أمن أوكرانيا إلا وأوكرانيا على طاولة الحوار، ومع وجود الاتحاد الأوروبي بشأن مسائل الأمن الأوروبي الأوسع".

ومن جانبه، أكد جوزيف بوريل مجددًا على موقف الاتحاد الأوروبي الثابت الداعم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وسط التعزيزات العسكرية الروسية حول حدود أوكرانيا.

وشدد على أن أي عدوان عسكري آخر ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكاليف باهظة وأنه يتعين على روسيا خفض التصعيد وتنفيذ اتفاقيات مينسك بالكامل.