القوى العاملة: منظومة الربط لا تفرض رسوما على المتقدمين للعمل في ليبيا

قال حسين صبري مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات والتحول الرقمي، إن منظومة الربط الإلكتروني التي تضبط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا، لا تتضمن إلزامهم بدفع رسوم إدارية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي يُقدمه الإعلامي ضياء رشوان، عبر شاشة "etc"، مساء الجمعة، أن الشركة التي تطلب عمالًا لن تدفع رسومًا، كما أنّ وزارة القوى العاملة لن تحصل على أي أموال نظير تسفير العامل.



وتوقع أن يزداد حجم العمالة مع إتباع منظومة الربط الإلكتروني، مشيرًا إلى أنّه لم تكن هناك أي ضعوط على الوزارتين لإجراء هذا الربط.



وشدّد على أن هذه المنظومة تستهدف تأمين كل الأطراف، إذ يضمن الجانب الليبي أن العامل سيؤدي عمله على أكمل وجه، كما أن مصر تضمن حصول العامل على مستحقاته.



ولفت إلى أنّ ليبيا تشهد حاليًّا مرحلة إعمار، ما يعني أنّ الإقبال سيكون متزايدًا على أعمال التشييد والبناء خلال الفترة المقبلة.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تفاصيل أول إعلان طلب استقدام العمالة المصرية للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا، وتضمنت 58 فرصة عمل على 16 مهنة في المجال الطبي.



وقال سعفان، إن المهن المطلوبة هي أخصائي عظام، جراحة عظام، واثنين أخصائي أشعة تشخيصية، واثنين أخصائي عيون، واثنين أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 طبيب اختصاصي إسعاف وطوارئ، و4 أخصائي جراحة عامة، و4 أخصائي طب أطفال، و4 أخصائية نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 أخصائي باطنة.



ولفت إلى أن المهن تتضمن أيضا 4 أطباء اختصاصي-عناية حثيثة(دكتوراه في التخدير والعناية المركزة)، و4 أخصائي تخدير وإنعاش، و6 ممرضات نساء وتوليد ، و8 أخصائي تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء ، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، و 6 أخصائي تمريض عام (بكالوريوس تمريض) وأثنين ممرض اختصاصي- تعقيم.



ويشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة، والسن من 40 إلى 60 سنة ما عدا وظيفة أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 سنة.



وينتهي قبول المتقدمين على المهن المشار إليها في 31 ديسمبر 2021 ، وعلى الراغبين في تسجيل بياناتهم لهذه الفرص الدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج.