اتحاد الصناعات: نستهلك 120 ألف طن عدس سنويًا

قال مجدي الوايلي، عضو مجلس إدارة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الدولة المصرية تشتهر بالعدس والفول، كأكثر وجبتين يتم تناولهما على مدار السنة، ويتناولهم السياح فور وصولهم إلى مصر، لافتًا إلى أنه يتم استهلاك 120 ألف طن من العدس فمصر بها 8 مصانع تصنع 240 ألف طن عدس مصري.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج" التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم الخميس، أن السبب في استيراد العدس من الخارج ليس عدم زراعته داخل مصر بل قيمة استيراده أقل من تكلفة زراعته في مصر، مضيفًا أن استيراد الفول من استراليا أرخص من زراعته في مصر وهذا يخص التربة والمياه والبذور، فهي عملية اقتصادية.

واستكمل، أن هناك إصابات تصيب الفول تسمى "التفحم"، وتحدث لنبات الفول بسبب التغيرات المناخية، مناشدًا المواطنين بالتوازن في النظام الغذائي وعدم الاعتماد كليًا على البروتينات البقولية، وتم عرض اقتراحات على مجلس الوزراء بشأن التكامل الزراعي مع إفريقيا.

يذكر أن عبور العطار نائب، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، قد صرح سابقًا، أنه يتم استيراد حوالي 95 من استهلاكنا من الخارج من 3 دول وهم تركيا وكندا وسوريا، لافتًا إلى أن حجم استهلاك العدس في مصر حوالي 120 ألف طن سنويا.