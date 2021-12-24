الداخلية تنظم زيارة لطلبة المدارس لبعض الجهات الشرطية ببني سويف

نظمت مديرية أمن بني سويف، زيارة لعدد من طلاب المدارس بمختلف مراحلها العمرية إلى (إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف).



وتهدف الزيارة إلى تعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم .



ومن جانبهم، توجه القائمون على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.



يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلبة المدارس لما لها من دور إيجابي على تنمية الوعي الأمني لكافة فئات وأطياف المجتمع .