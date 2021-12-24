أكد اللواء إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مبادرة حياة كريمة تعد الأهم في الأسواق الناشئة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن خمس إجمالي الناتج المحلي جاء من مشروعات التجارة الداخلية بإجمالي 1.4 تريليون جنيه.

وأوضح أن حجم الدعم الكلي في الموازنة يبلغ 321 مليار جنيه، بينها 90 مليارًا لدعم الغذاء والسلع، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من دعم الخبز يبلغ 72 مليون شخص.

وأضاف أن متوسط المخزون الاستراتيجي من المكرونة يكفي لمدة 6.5 شهر، والأرز 3 شهور، والسكر 3.5 شهر، والقمح 5.3 شهر، بينما يكفي مخزون اللحوم لمدة 17.9 شهر، وهو ما يفسر عمل سلاسل الإمداد بكفاءة كبيرة.