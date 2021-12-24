بريتش ستيل تتوقف عن تلقي طلبات جديدة لارتفاع تكاليف الطاقة

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توقفت شركة بريتش ستيل للصلب البريطانية عن تلقي طلبات جديدة، بعد أن تسببت أسعار الطاقة المتزايدة في أوروبا فى ارتفاع التكاليف.

وقالت الشركة البريطانية في بيان لوكالة بلومبرج للأنباء إن التوقف في واحد من أكبر مراكز الانتاج البريطانية للمعدن يؤثر على مجموعة من المنتجات.

وتجعل أسعار الكهرباء المتصاعدة، المنافسة أكثر صعوبة مع إمدادات أرخص من الخارج.

وقالت الشركة في البيان إننا "توقفنا بشكل مؤقت عن تلقى طلبات جديدة عبر مجموعة من المنتجات، حيث نجري تقييما لتأثير ارتفاع أسعار الطاقة".

كما دعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة البريطاني "أوفجيم" لاتخاذ إجراء بشأن تكاليف الكهرباء "الباهظة" بالبلاد.

ويمثل توقف المبيعات أحدث مؤشر على الضغوط التي يتعرض لها القطاع الصناعي كثيف الاستخدام للطاقة في أوروبا، حيث يتسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود في انهيار هوامش أرباح المنتجين.