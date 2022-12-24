اليابان تسجل 177 ألفا و622 إصابة و339 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلن قطاع الصحة في اليابان، اليوم السبت، تسجيل 177 ألفًا و622 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بارتفاع بواقع 4286 حالة إصابة مقارنة بأمس الجمعة.

وسجلت العاصمة طوكيو 18 ألفا و731 حالة إصابة جديدة، بارتفاع 1399 حالة مقارنة بأمس.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب أعراض خطيرة في طوكيو، بلغ 43 شخصًا، بانخفاض حالة واحدة مقارنة بأمس الجمعة، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة.

وبلغ الرقم على الصعيد العام 530 حالة، بانخفاض ست حالات إصابة مقارنة بأمس الجمعة.

كما سجلت اليابان 339 وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في اليابان 27 مليونًا و961 ألفًا و260 حالة، والوفيات 54 ألفًا و688، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.