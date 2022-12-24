أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، أمرا يقضي بتعيين الشيخ هشام بن محمود مفتيا للجمهورية التونسية.

يذكر أن الشيخ هشام بن محمود، وهو الإمام الأول لمسجد الزيتونة المعمور، يأتي خلفا لمفتي الجمهورية السابق الشيخ عثمان بطيخ الذي وافته المنية في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 81 عاما.

وفي سياق آخر، أشاد الرئيس التونسي قيس سعيد، بالدور الذي تضطلع به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، مع رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي .

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيد استعرض خلال اللقاء الظروف التي حفّت بإنشاء الرابطة في أواخر السبعينات من القرن الماضي والنضالات التي شهدتها تونس قبل إنشائها، والتي تدل على تمسّك التونسيين والتونسيات بحقوق الإنسان.

وتطرّق الرئيس التونسي إلى الحصار الذي عاشته الرابطة لمدة سنوات طويلة، مذكّرا بأن الإصرار على رفع التحديات كان أقوى من أي حصار.