مجلة أمريكية: بوتين عالق في «سيناريو كابوسي» بأوكرانيا

اعتبرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن روسيا فقدت مكانتها الرفيعة كقوة عسكرية، حيث توقع كثيرون أن يحقق جيشها انتصارا سريعا عندما شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجومه على أوكرانيا في فبراير الماضي بعد تعزيز قواته على الحدود، إلا أنه بعد أكثر من 300 يوم من بدء الصراع شهدت صفوف قواته خسائر متلاحقة.

وسلطت المجلة، في تقرير لها بعنوان "بوتين عالق في سيناريو كابوسي"، أمس، الضوء على تصريحات باري ماكافري وهو مسؤول عسكري أمريكي سابق، قال فيها إن بوتين ليس في وضع الآن يسمح بتحقيق أهداف رئيسية في حربه ضد أوكرانيا، لكنه أيضا لا يستطيع التراجع لأن "نجاته" على المحك.

وأضاف ماكافري، خلال مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي" الإخبارية الأمريكية: "بوتين لا يبدو قادرًا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية مثل الاستيلاء على كييف وساحل البحر الأسود بأكمله، بما في ذلك مدينة أوديسا".

من جانبه، قال يوري جوكوف الأستاذ المساعد في العلوم السياسية بجامعة ميتشيجن في تصريحات للمجلة، إن "بوتين يلعب لعبة طويلة، بعد أن فشل في تقديم ضربة قاضية حاسمة في المرحلة الأولى للحرب، فهو يراهن على أن الصراع الذي طال أمده سوف يخدم مصلحة بلاده"، معتبرا أن الحرب الطويلة ستتطلب مساعدة عسكرية غربية مستمرة، والدعم السياسي لمثل هذه المساعدات يتضاءل في أوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف جوكوف: "هكذا يفوز بوتين، هو لا يحتاج إلى التراجع أو الاستيلاء على كييف. بل يحتاج فقط انتظار انهيار الدعم السياسي الغربي"، مشيرا إلى أنه إذا شنت روسيا هجوما آخر للسيطرة على كييف في 2023 فمن غير المرجح أن تنتهي المحاولة بنجاح، لكنه شدد على أنه ستكون هناك فائدة في إجبار أوكرانيا على تحويل مواردها (العسكرية) من جبهات الصراع للدفاع عن كييف، مما يخلق فرصًا لروسيا لتحقيق تقدم محتمل في الجنوب والشرق.

وتابع أن وضعًا مشابهًا يحدث بالفعل حيث تشن روسيا موجات من الضربات ضد البنية التحتية الحيوية الأوكرانية، مما أجبر أوكرانيا على الاختيار بين دعم مجهودها العسكري أو الدفاع عن المراكز المدنية.