جامعة الأقصر تشارك في مؤتمر لتأهيل الشباب إلى سوق العمل

شاركت جامعة الأقصر بمؤتمر "الشباب في المواجهة " في دورته الثانية، والذي نظمته وحدة السكان بديوان عام المحافظة، للوصول إلى توصيات يستفيد منها الشباب الأقصري في مختلف المجالات لتوفير فرص تدريبية تؤهلهم لسوق العمل.

وشارك عدد من أساتذة الجامعة في الجلسات الحوارية للمؤتمر والتي تضمنت عدد من المحاور المهمة من بينها دور الجامعات في دعم الأسرة والشباب والمجتمع، والصحة العامة والصحة الإنجابية وأثرها على التنمية، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، خلق الفرص الواعدة وتأهيل الشباب.

وأشار الدكتور خالد عبد النعيم، عميد كلية الآثار بجامعة الأقصر، إلى البرامج والدورات التي يتم إطلاقها بالمحافظة لدعم الشباب للاستفادة من طاقتهم لتسخيرها في خدمة بلدهم.

وأضاف عبد النعيم، أن الدولة تقوم بدور كبير في تأهيل الشباب من خلال إطلاف مبادرات تثقيفة وتوعوية وعقد مؤتمرات وندوات مختلفة الموضعات لجذب الشباب ومخاطبتهم بلغتهم العصرية ووضعهم في الطريق الصحيح.

في ذات السياق، أكد الدكتور محمود عبده، مدرس مساعد النساء والتوليد والمناظير والحقن المجهري بكلية طب الأقصر، خلال الجلسة الحوارية على هامش المؤتمر، أهمية قضية الصحة الإنجابية ومتابعة الحمل وأثره على التنمية.

وأضاف عبده، أن العلم توصل إلى توقع المرض وليس علاجه فقط، بمختلف وسائل التواصل مع الجمهور، من خلال تحاليل ما قبل الزواج لتفادي الأمراض الوراثية، بالإضافة الى فحص الأعضاء التناسلية، مشيرًا إلى أن إنشاء كلة طب الأقصر تعد خطوة هامة جدًا لخدمة أبناء المحافظة، لتخفيف عناء السفر وتوفير خدمات طبية لأهلنا بالصعيد.