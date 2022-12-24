كونتي يثق في حارس توتنهام البديل فوستر

يثق أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي في الحارس الاحتياطي للفريق فرايزر فوستر قبل مشاركته الأولى أمام برينتفورد.

وأكد كونتي، اليوم السبت أن هوجو لوريس، سيتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة التي تقام بيوم (بوكسينج داي) بعدما لعب نهائي كأس العالم يوم الأحد الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن قائد المنتخب الفرنسي وفريق توتنهام لوريس سيعود للتدريبات اليوم السبت، ولكن كونتي سيمنح الحارس راحة إضافية قبل أن يدفع به في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

لذلك، سيحصل فورستر، الذي انتقل لتوتنهام في الصيف، على أول مشاركة له مع توتنهام، ويعلم مدربه ما الذي يمكن أن يتوقعه من الحارس البالغ 34 عاما.

وقال كونتي :"فيما يتعلق بفرايزر، نحن نتحدث عن حارس يمكننا الوثوق به، حارس جيد".

وأضاف :"نتحدث عن لاعب محترف للغاية. إنه حارس يمكننا الوثوق به ويمكننا الاعتماد عليه. نعم، سيلعب أمام برينتفورد".

وشارك 12 لاعبا من توتنهام في مونديال قطر ولكن لم يعودوا كلهم للفريق، حيث أن جو رودون معار لفريق رين الفرنسي، فيما لم يعد كريستيان روميرو، بعد أن ساعد المنتخب الأرجنتيني في الفوز بكأس العالم.

وعاد إيفان بيريسيتش، الذي لعب دورا في حصول كرواتيا على المركز الثالث في البطولة، للتدريبات أمس الجمعة وقد يشارك في مباراة برينتفورد.

وأضاف كونتي: "اللاعبون الذين لعبوا في المباراة النهائية لكأس العالم أو في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بيريسيتش، وهوجو، وكريستيان كوتي، فقط إيفان، الذي عاد اليوم وتدرب معنا سيكون متاحا للمشاركة في المباراة أمام برينتفورد".

وأردف قائلا :"فيما يتعلق بلوريس، نريده أن يبقى معنا ونريده أن يبقى على مقاعد البدلاء أمام برينتفورد. كما تعملون جيدا، من المهم أيضا بعد كأس العالم أن يحصل هؤلاء اللاعبون على القليل من الراحة".

وأكمل: "فيما يتعلق بكوتي، سيكون متاحا للمشاركة في المباراة المقبلة أمام أستون فيلا (التي تقام في الأول من يناير)، آمل هذا".