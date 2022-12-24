وزير النقل: نتبع سياسة العصا والجزرة في التعامل مع الموظفين

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تتبع سياسة «العصا والجزرة»، لضمان حفاظ الموظفين والفنيين، على مرفق السكك الحديد وضمان استدامته.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الوزارة تمنح الموظفين والفنيين الذين يحافظون على مرفق السكك الحديد، مكافأة جيدة وتقيم حفلًا لهم وتكرمهم، وتمنحهم مبلغًا ماديًا.



ونوه في الوقت نفسه إلى مجازاة الموظفين والفنيين الذين يخطئون، مناشدًا المواطنين الحفاظ على القطارات التالجو الإسباني الجديدة: «الدور على أهالينا، ده ملككم وملك المصريين لازم نحافظ عليه، أتمنى الناس تستجيب وأنا متفائل خيرًا».



وأشار وزير النقل، إلى أن القطار الجديد لن يعرف الباعة الجائلين والمتسولين، موضحًا أن الدخول في محطة مصر يكون عبر بوابات إلكترونية، تعتمد على وضع التذكرة فيها.



وأكد أن السكك الحديد تشهد نهضة شاملة في كل جوانبها وكذلك سلوك الموظفين، متوجهًا برسالة لهم: «أشكر زملائي في السكك الحديد لأنهم استجابوا بسرعة، وأقول لهم خلوا بالكم القطار زي بيتكم، لازم تحافظوا عليه، والناس تحس بتطوركم».



ولفت إلى أن مصر تتجه نحو تحقيق نهضة وتطور كبير في السكة الحديد، مشيرًا إلى أن الوزارة توجه القطار التالجو الثاني لخدمة الأقصر وأسوان، إذا لم يشهد الأول الموجه إلى الإسكندرية إقبالًا كبيرًا.