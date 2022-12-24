لجنة التراخيص: القانون الجديد يُدرج أكثر من نصف محال الجمهورية ضمن القطاع الرسمي

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، تفاصيل قرار مجلس الوزراء باستبعاد 48 نشاطا من قرار وزارة التنمية المحلية، بشأن الحصول على الموافقة الأمنية، لتصل إلى 35 من إجمالي 83 نشاطا.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إن الهدف الرئيسي من القانون هو إدراج أكثر من (50 %) من المحال غير المرخصة للقطاع الرسمي للدولة.

وأكد أن الموافقة الأمنية لا تتطلب توجه المواطن المباشر للجهة الأمنية، منوها إلى اختصاص مراكز التراخيص داخل الأحياء بمسؤولية التعامل مع المواطن والحصول على الموافقات إلكترونيا، نافيا دفع أي رسوم مادية.

وأشار إلى اشتراط قانون تراخيص المحال القديم، والذي مر على إصداره "70" عاما؛ ضرورة الحصول على الموافقة الأمنية لعدد كبير من الأنشطة، مؤكدا أن اللجنة العليا للتراخيص اعتمدت الموافقة الأمنية قياسا بالقانون القديم.

ونوه باشتراط حصول بعض الأنشطة التجارية على الموافقة الأمنية، مثل محال بيع الذهب والأسلحة، نظرا لأن طبيعة نشاطها يتطلب حماية أمنية، مؤكدا أن كل شبر داخل مصر من النجوع والقرى وصولا إلى المدن مطالبة بالترخيص.



وأشار إلى أن إصدار التراخيص وفق القانون الجديد يستغرق 60 يوما، مقارنة بمدة عامين إلى أربعة أعوام خلال القانون القديم، مؤكدا أن رسوم الترخيص تدفع مرة واحدة، نافيا وجود أي رسوم أخرى للتجديد أو تفتيش قياسا بالقانون القديم.