الأمن الإيراني يفكك خلية لتهريب أسلحة بمنطقة حدودية مع العراق

أعلن الأمن الإيراني، اليوم السبت، عن تفكيك عصابة لتهريب الأسلحة إلى داخل البلاد في مدینة الهويزة الحدودية مع العراق.

وقال اللواء سيد محمد صالحي قائد شرطة خوزستان جنوب غربي إيران: "مع تكثيف الإجراءات الاستخباراتية علمنا بوصول شحنة أسلحة وذخائر حربية إلى النقاط الحدودية لمدينة الهويزة، وألقى حرس الحدود وقوات الأمن القبض على 3 من عناصر عصابة تهريب الأسلحة والذخيرة في منطقة الهويزة الحدودية مع العراق"، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وأضاف اللواء صالحي: "تم اكتشاف 25 قطعة مسدس من طراز كولت مع 50 خزنة، وأيضًا تم مصادرة زورقين".

وفي الآونة الأخيرة، تم إلقاء القبض على 19 عنصرًا من عصابات تهريب الذخيرة والأسلحة في هور العظيم من قبل حرس الحدود.