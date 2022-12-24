القبض على شخصين بحوزتهما 10 كيلوات حشيش في الغربية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الغربية من ضبط 10 كيلوات حشيش بحوزة شخصين في الغربية.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية اتجار شقيقين، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان طنطا "لهما معلومات جنائية"، في المواد المخدرة.



وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما أثناء تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما "10 كيلوات لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول".



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 300 ألف جنيه تقريبًا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.