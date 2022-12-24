مجلس النواب الأمريكي يمرر مساعدات لأوكرانيا بقيمة 45 مليار دولار

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وافق مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، على تقديم مساعدات بقيمة 45 مليار دولار لأوكرانيا كجزء من ميزانيته البالغة 1.7 تريليون دولار.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق في وقت سابق على مشروع القانون.

ولايزال يتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن، التوقيع عليه ليصبح قانونا - وهو ما يريد القيام به قريبا حسبما أفاد البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد عاد الجمعة، من زيارة إلى واشنطن هى أول رحلة خارجية له منذ اندلاع الحرب الروسية على بلاده في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر داعم مالي وعسكري لأوكرانيا.

وأعلنت واشنطن الأربعاء، أنها سترسل لأوكرانيا مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 1.85 مليار دولار، ويشمل ذلك أول عملية تسليم لنظام صواريخ باتريوت للدفاع الجوي.