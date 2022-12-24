قالت الدكتورة إيمان شاكر، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فترات النهار تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الدرجات في المعدلات الطبيعية لها، في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الشتاء بدأ رسميًا وجغرافيًا في مصر، لافتة إلى أن المنخفضات الجوية تؤثر بسقوط أمطار على السواحل الشمالية، والقاهرة، والوجه البحري، بداية من الليلة وغدًا.

ونوهت بأن «كميات الأمطار تزداد على السواحل الشمالية الغربية للبلاد كمطروح والإسكندرية الليلة وفجر الأحد»، موضحة أنها غزيرة وتقل شدتها تدريجيًا غدًا.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، إلى أن «باقي المناطق كبورسعيد ودمياط وشمال سيناء، وبعض المحافظات في شمال الوجه البحري ككفر الشيخ والبحيرة، تشهد فرص أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة».

وأشارت إلى تعرض محافظات القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس، وبعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب الوجه البحري، لفرص أمطار ما بين غزيرة إلى متوسطة الشدة، يوم الأحد فقط.

وذكرت أن الأمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، مؤكدة أنها أمطار عادية لا قلق أو مشكلات منها.

وحذرت من أن ذروة الأمطار أيام السبت والأحد، معقبة: «تركيز الأمطار هذه الليلة في الإسكندرية ومطروح وشرم الشيخ، وأرسلنا التحذيرات الجوية لكل محافظة، وحتى الآن لا قرارات خاصة بتعليق الدراسة».