رئيس المجلس الأوروبي يدعو لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي، بدعوى ما سماه انتهاكها للقانون الدولي.

وقال ميشيل، خلال مقابلة مع قناة RTVI، إن انتهاك عضو دائم في مجلس الأمن، كروسيا، للقانون الدولي، مؤشر على وجود خلل كبير في بنوده، بحسب بوكالة نوفوستي.

وأضاف أن إنشاء آلية لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن، أمر ضروري، مؤكدا أنه لا يطالب بإقصاء روسيا بشكل كامل من المجلس، وإنما على الأقل تعليق عضويتها في هذه المرحلة.

لكنه صرح في الوقت نفسه: "في الوقت الراهن هذا لا يمكن حصوله لأنه سيهوي بمفهوم الأمن لدى الأمم المتحدة إلى الهاوية".

وذكر أن مفهوم الأمم المتحدة للأمن يتخبط بشدة، ويواجه العديد من الصعوبات والمشاكل في حل الأزمات الدولية الكبيرة، قبل بداية الأزمة الأوكرانية.

يذكر أن روسيا انسحبت من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في الـ 16 من سبتمبر 2022، وعلقت الهيئة النظر في جميع الشكاوى الموجهة ضد روسيا بعد ورود أنباء عن انسحابها من المجلس الأوروبي.