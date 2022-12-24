الحكومة التونسية تبحث وضعية عدد من المهاجرين غير الشرعيين

بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، مساء اليوم الجمعة، في مجلس وزاري مصغر وضعية عدد من المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالمدينة الشبابية بمنطقة المرسى.

وعرض وزير الشباب والرياضة كمال دقيش - وفقا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة - وضعية هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالمدينة الشبابية بالمرسى منذ أكثر من خمس سنوات بصفة غير قانونية، مما تسبب في تعطيل العمل بالمدينة؛ بسبب رفضهم التام مغادرة المكان.

وأشار البيان إلى أنه عقب التداول بشأن مسألة هؤلاء المهاجرين بحضور كافة الأطراف المعنية من وزارات العدل والخارجية والداخلية، تم الاتفاق على ترحيل هؤلاء الأفراد نظرًا لوضعيتهم غير القانونية على أن يبدأ اتخاذ الإجراءات في أقرب وقت.