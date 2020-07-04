رئيس جامعة الأقصر يحتفل بالعيد الوطني للسودان مع الطلاب الوافدين

هنأ رئيس جامعة الأقصر، الدكتور حمدي محمد حسين، الطلاب الوافدين بكلية الطب بالجامعة بالعيد الوطني لدولة السودان الشقيق، والذي يأتي تزامنا مع بداية السنة الميلادية الجديدة 2023.

وأكد رئيس الجامعة أن مهنة الطب هي المهنة الوحيدة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمنهج الدراسة، مضيفا أن الكلية تم تصميمها كمستشفى أخضر صديق للبيئة، وقريبا ستندرج ضمن أفضل الكليات على مستوى الجمهورية، لذلك يجب بذل كل الجهود في الوصول إلى التحديثات الطبية، متمنيًا لهم مزيداً من التقدم وحياة ناجحة.

كما احتفلت الدكتورة بمناسبة الاحتفال بعيدهم الوطنى.

في ذات السياق، أكدت أهداب حسني، المنسق والمشرف العام لإدارة الوافدين مع الطلاب والطالبات السودانيين أن الجامعة لا تألو جهدًا في تقديم شتى الخدمات للطلاب ورعايتهم، والسماع لشكواهم ومطالبهم بصفة مستمرة، لأن هولاء الطلاب تركوا بيوتهم وأوطانهم بحثا عن العلم والتعلم، وأن اختيارهم لجامعة الأقصر جاء لحبهم الشديد لتلك المحافظة التاريخية وحبهم للحضارة المصرية القديمة، مضيفة ان مصر والسودان بلدان يربطهما تاريخ مشترك منذ مئات السنين، وأن نهر النيل يربط بينهما رابطا جغرافيا وتاريخيا عريقا.