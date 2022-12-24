حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، الآباء من مخاطر ابتلاع الأطفال لأشياء صغيرة مثل البطاريات داخل هدايا عيد الميلاد (الكريسماس).

وقال كبار الأطباء في الهيئة البريطانية، إن عدد الصغار الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بعد تناول أشياء صغيرة تضاعف خلال السنوات العشر الماضية إلى 228 حالة، وفقا لأحدث البيانات، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

وأكد الجراحون أنهم أجروا عمليات لإنقاذ الأرواح لإزالة عناصر بما في ذلك بطاريات الأزرار والكرات المغناطيسية وألعاب المفرقعات، مشيرين إلى أن بعض الأطفال خسروا أرواحهم نتيجة لذلك.

وأوضح الأطباء أن من بين الأشياء الصغيرة التي يمكن أن تسبب أكبر قدر من الضرر "بطاريات الأزرار الصغيرة"، والتي تستخدم في الهدايا، بالإضافة إلى أضواء عيد الميلاد، وأجهزة التحكم عن بعد في التلفزيون وحتى بطاقات التهنئة.

بدوره، قال المسؤول عن صحة الأطفال والشباب في الهيئة البريطانية، سيمون كيني: "في هذا الوقت من العام يكون يوما مليئا بالبهجة حيث تجتمع العائلات معا، وآخر شيء يريده أي شخص هو قضاء الكريسماس في المستشفى حيث يخضع طفلهم لعملية جراحية منقذة للحياة".

وأضاف: "نعلم أن هذه البطاريات والأشياء الصغيرة الأخرى والأضواء هي جزء من هدايا عيد الميلاد، ولكني أحث الآباء على الحفاظ على أطفالهم بأمان قدر الإمكان عبر التأكد من أن البطاريات بعيدة عن متناول اليد، خاصة إذا تم شراؤها عبر الإنترنت أو من مصادر مغمورة".

وحذرت هيئة الخدمات الصحية، من أن تلك البطاريات يمكن أن تحترق من داخل حلق الطفل أو أنبوب الطعام أو أي جزء داخلي آخر من الجسم في فترة زمنية قصيرة جدا إذا ابتلعها، مما يتسبب في أضرارجسيمة.

ووجد صندوق الوقاية من حوادث الأطفال إن طفلا أو طفلين يموتون سنويا في بريطانيا بسبب ابتلاع البطاريات، بينما قد ينتهي الأمر بالناجين بإصابات شديدة تغير حياتهم.