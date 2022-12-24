إخطار المسافرين البريطانيين بتعطل القطارات وسط موجة إضرابات جديدة

تشهد خدمة القطارات إضرابا ودخل إضراب حرس الحدود في بريطانيا يومه الثاني، فيما قد تؤدي الإضرابات في البلاد إلى فوضى بالنسبة لملايين الأشخاص عشية عيد الميلاد (الكريسماس).



ومع بقاء يوم واحد على عيد الميلاد، تلقى المسافرون إنذارات بشأن تأخيرات وازدحام وتعطل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" اليوم السبت.



ولم تتحقق مخاوف حدوث اضطرابات في مطارات المملكة المتحدة والطوابير الطويلة في نقاط مراجعة جوازات السفر إلى حد كبير أمس الجمعة مما أراح المسافرين، حيث حل أفراد من الجيش محل قوات حرس الحدود، التابعة لوزارة الداخلية، التي ستدخل إضرابا إلى نهاية العام، ما عدا يوم 27 ديسمبر.



ويأمل ملايين المسافرين عبر الطرق اليوم في رحلات خالية من التوتر وسط مخاوف من أن تؤدي إضرابات عمال نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل (آر إم تي) إلى الازدحام على الطرق الرئيسية.