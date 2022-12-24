كوريا الجنوبية: الجمعية الوطنية تمرر موازنة 2023 وتخفض ضريبة الشركات

مررت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، موازنة الحكومة عام 2023 التي تبلغ قيمتها 638.7 تريليون وون (497 مليار دولار أمريكي)، بالإضافة إلى مشروعات قوانين لخفض ضريبة الشركات وتأجيل ضريبة الدخل على الاستثمار المالي وسط مؤشرات على تباطؤ اقتصادي.

وأقر حزب سلطة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي، الموازنة الأولى لإدارة يون سوك يول، بعد مرور 22 يوما على موعدها النهائي القانوني الذي كان محددا يوم 2 ديسمبر.

وتم تمرير مشروع القانون بتأييد 251 عضوا ومعارضة 4 أعضاء فضلا عن امتناع 18 عضوا عن التصويت في الجمعية الوطنية التي تتألف من 300 عضو، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

وتم خفض الحزمة النهائية بمقدار 314.2 مليار وون من اقتراح الحكومة الذي بلغ 639.4 تريليون وون، وهذه هي المرة الأولى خلال ثلاث سنوات التي يقوم فيها البرلمان بخفض الموازنة.