أرتيتا محذرا لاعبي أرسنال من الاستهانة: ويستهام خطير للغاية

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حذر ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، لاعبيه من الاستهانة بفريق ويستهام، الذي وصفه بأنه منافس "خطير للغاية".

ويستأنف أرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غد الاثنين بلقاء الديربي أمام ويستهام على ملعب استاد "الإمارات" ضمن المرحلة السابعة عشر من الدوري.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 37 نقطة وبفارق خمس نقاط أمام حامل اللقب مانشستر سيتي، لكن أرتيتا يدرك صعوبة المواجهة أمام ويستهام ومديره الفني المخضرم ديفيد مويس، ويدرك أن ويستهام الذي وصل إلى المربع الذهبي بالدوري الأوروبي في الموسم الماضي يمكنه أن يصنع الكثير من المشكلات لأرسنال.

وقال أرتيتا :"هو (ويستهام) منافس خطير للغاية، لأنني أعرف بالتأكيد أن ديفي يعمل مع الفريق بشكل جاد للغاية."

وأوضح: "منذ أن تولى المنصب، عزز إمكانيات الفريق وصعد به إلى مستويات مختلفة."

وأضاف: "أنا واثق من أنهم يعملون بجدية شديدة.. ومتأكد من أنها ستكون مواجهة صعبة للغاية."

وخلال مسيرته الاحترافية، لعب أرتيتا لنحو سبعة مواسم تحت قيادة مويس مع فريق إيفرتون، وقد تحدث عن تجربته تحت قيادة مويس، قبل المواجهة المقررة يوم الاثنين.

وقال أرتيتا في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"كل مدير فني يمنحك بعض العلامات واللحظات التي تكون إيمانك بما تود أن تفعله. وديفيد (مويس) كان له دور كبير في ذلك بالنسبة لي بالتأكيد."

وأضاف :"كان له تأثير هائل، أنا ممتن في البداية لكل الثقة التي أظهرها بي، ولمقدار تعلمته منه على الملعب وخارجه بشأن بناء فريق، وكذلك القدرة على اختيار الشخصيات المناسبة في الفريق لبناء ما أريد."

وتابع :"لقد كان داعما للغاية طوال الوقت في أي شيء نفعله معا. لدي ذكريات هائلة معه، لأننا قضينا فترة ناجحة للغاية."