زيلينسكي يحث الأوكرانيين على الصمود بمناسبة أعياد الميلاد

في رسالة مؤثرة بمناسبة عيد الميلاد، شجع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأوكرانيين الذين يعانون من الحرب الروسية، ودعاهم إلى الإصرار والمثابرة.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو تم تداولة عشية عيد الميلاد، اليوم السبت: "لقد تحملنا الهجمات والتهديدات والابتزاز النووي والإرهاب والهجمات الصاروخية. دعونا نتغلب على هذا الشتاء أيضا لأننا نعرف ما الذي نقاتل من أجله".

كان زيلينسكي يقف في الظلام في شارع مع شجرة عيد الميلاد، وكان في الخلفية أضواء خافتة.

وأضاف زيلينسكي قائلا: "نعتقد أن الدموع ستفسح المجال للفرح، وأن الأمل سيأتي بعد اليأس، وأن الموت ستهزمه الحياة".

وذكر زيلينسكي أن الملايين من الناس في أوكرانيا وحول العالم يحتفلون بعيد الميلاد هذه الأيام.

واستدعى الرئيس ذكرى الأوكرانيين الذين فروا إلى الخارج أو اضطروا لقضاء عيد الميلاد في الأسر داخل روسيا قائلا: "سنعيد الحرية لجميع النساء والرجال الأوكرانيات والأوكرانيين".

وقال إنه بعد الهجمات الروسية على البنية التحتية التي توفر الطاقة في البلاد، فربما لا تتألق الشوارع والمنازل كالمعتاد هذا العام، لكن لا يمكن لطائرة مسيرة أو صاروخ روسي أن يكسر روح عيد الميلاد، مبينا بالقول: "وحتى في الظلام الدامس سنجد بعضنا البعض ليعانق بعضنا بعضا بشدة، وحين لا توجد تدفئة فسوف ندفئ أنفسنا بعناق كبير، لن ننتظر حدوث معجزة، بل سنخلقها بأنفسنا".

يعتبر يوما 25 ديسمبر، حين يحتفل أتباع الكنائس الأوروبية، والسابع من يناير، حين يحتفل الأرثوذكس، احتفالا رسميا بعيد الميلاد.

وفقا لاستطلاعات الرأي تتسبب الحرب الروسية في تحول المزيد والمزيد من السكان إلى ثقافة الاحتفال وفق الكنائس الغربية.