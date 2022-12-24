الأرصاد: حالة الانخفاض في درجات الحرارة مستمرة طوال الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها البلاد مستمرة طيلة الأسبوع الجاري، مشيرة إلى تواصل سقوط الأمطار حتى بعد غد الاثنين.

وأضافت خلال مكالمة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر "القناة الأولى"، مساء الجمعة، أن متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى يتراوح بين 19 إلى 20 درجة مئوية خلال فترة النهار، ومن 13 إلى 15 درجة خلال فترات الليل.

وأوضحت أن الأجواء نهارا تكون شتوية لطيفة، فيما تسود الأجواء الباردة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية، محذرة من شبورة مائية كثيفة؛ تؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.

وأشارت إلى أن يوم "السبت" سيشهد سقوط أمطار متوسطة على محافظات السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وخفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق سيناء وخليج السويس ومدن القناة.