سيطر رجال الإنقاذ على حريق في دار تقاعد خاصة في مدينة كيميروفو الروسية، والذي تسبب في مقتل تسعة أشخاص على الأقل.

وقال متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "في الساعة 23:39 (16:39 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) تم احتواء الحريق، وبحلول الساعة 23:49 قضي على الحريق في الهواء الطلق".

وأوضح المتحدث، في البداية، أن الحريق تسبب في مقتل ستة أشخاص وأصيب اثنان آخران، لكنه أضاف في تحديث لاحق أن عدد القتلى ارتفع إلى تسعة أشخاص.

وأكد مصدر آخر في سلطات الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك"، مقتل تسعة أشخاص قتلوا خلال حريق دار رعاية المتقاعدين.