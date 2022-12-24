محافظ الوادي الجديد ورئيس زراعة النواب يبحثان مطالب المزارعين بمركز الداخلة

استكمل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يرافقه النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ووفد أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، جولتهم التفقدية المتواصلة لليوم الثالث على التوالي؛ لدراسة وبحث سبل دعم وتطوير قطاعي الزراعة والري، حيث تم عقد لقاء مع مزارعي مركز الداخلة للتعرف على أبرز المطالب والمقترحات.

وأكد الزملوط، أنه تم مناقشة الحملة التي تطلقها المحافظة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء لإعلان المحافظة خالية من الآفة من خلال توحيد وتنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية والمراكز البحثية ووزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، مشيرا إلى أنه سيتم مقل أعمدة وأبراج الكهرباء المارة بزراعات النخيل واستبدالها بكابلات أرضية والتنسيق مع شركة الصوامع لسداد قيمة نقل محصول القمح للجمعيات تخفيفًا عن المزارعين.