وزير النقل يعدد مزايا قطار تالجو الجديد: يضم حماما مخصصا لذوي الاحتياجات الخاصة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن سرعة القطار التالجو الجديد 160 كم/ ساعة، مشيرًا إلى أن الكراسي الخاصة به تتحرك يمينًا ويسارًا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن القطار يضم شاشة تليفزيون لكل مقعد بالدرجة الأولى، وشاشة تليفزيون كبيرة لباقي الدرجات الأخرى.



وأشار إلى أن «القطار مصمم بتقنية تساعده على امتصاص الصدمات»، قائلًا إن الحمامات الخاصة به مماثلة لحمام الطائرات، تفتح وتغلق بالأزرار، ويدل لون الإضاءة أعلاها على شغل الحمام من عدمه.



ولفت إلى أن الحمام يضم منضدة لتغيير حفاضة الأطفال، مضيفًا أن القطار به غرفة تضم شاشة تجمع كل الكاميرات أمام المشغل، وتساعد على الاتصال بقائد القطار للسيطرة على أي شيء يحدث فيه.



وذكر وزير النقل، أن الغرفة تضم حاسوبًا يسجل أعطال القطار قبل الوصول إلى المحطة، الأمر الذي يتيح سهولة توفير قطع الغيار اللازمة للإصلاح.



وأوضح أن القطار التالجو الإسباني الأول جرب لمدة 6 أشهر بدون ركاب؛ لضمان عدم وجود أعطال أو مشكلات، لافتًا إلى انتهاء التشغيل التجريبي، وإطلاق اول رحلة للإسكندرية اليوم، بحضور الخبراء الإسبان.



واستطرد أن القطار مخطط له الوصول من القاهرة إلى الإسكندرية خلال ساعتين و18 دقيقة، مختتمًا: «يضم حمامًا مخصوصًا لذوي الاحتياجات الخاصة له يد ويفتح بأزرار، والراكب بإمكانه طلب ما يحتاجه من البوفيه ويجلس براحته هو وأسرته».





