سقوط 7 قتلى في صراع قبلي غربي السودان

أعلنت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور، اليوم السبت، سقوط سبعة قتلى وإصابة آخرين في هجمات ‏متفرقة على قرى غربي السودان، في أعمال عنف قبلي، وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية.‏



وقالت اللجنة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن مجموعة من الرعاة هاجمت مواطنين في قرية أموري بمحلية بليلة شرق ولاية جنوب دارفور بغرض النهب، وأطلقت أعيرة نارية أدت لمقتل شخص وإصابة آخر".



وأضاف البيان، أنه إثر هذه الحادثة تحركت مجموعة من مواطني قرية أموري، إلى موقع الحادث، واشتبكت مع بعض الرعاة، وقتل على إثر ذلك أحد الرعاة وأصيب آخر.



وأشارت لجنة أمن الولاية إلى أن مجموعة من الرعاة بدأت الهجوم على قرية أموري وتم حرق القرية ومقتل 4 أشخاص وجرح 3 آخرين.



وذكر البيان، أن "الأحداث امتدت لتشمل مقتل شخص آخر خلال احتجاجات نظمها بعض المواطنين في الطريق بين مدينتي "الفاشر" و"نيالا"، بعد حرق قرية "أموري".



والشهر الماضي، أعلنت السلطات السودانية فرض حالة الطوارئ في ولاية وسط دارفور غربي البلاد، بعد اشتباكات قبلية أسفرت عن مقتل 24 شخصا على الأقل.



وضمن صراعات على الرعي والأرض والمياه، تشهد مناطق عدة في دارفور بين الفينة والأخرى، اشتباكات دموية بين القبائل العربية والأفريقية.