وزير الخارجية: التعاون بين مصر والأفارقة مهم لتحقيق المصالح التنموية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن التعاون بين مصر والدول الإفريقية مهم لتحقيق المصالح التنموية التي تصب وتخدم القارة بجميع دولها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أن مشروع سد ومحطة توليد «جيوليوس نيريري» في تنزانيا، يتم تنفيذه بأحدث المعدات والمستويات التقنية.

وأضاف: "هذا مثال حي لما نستطيع أن نفعله سويا، ونحن لدينا القدرة والإرادة لتحقيق البنية الأساسية المطلوبة للانطلاق نحو المستقبل، كما أن الحكومة التنزانية تبذل كل جهدها من خلال توفير الأموال لاستكمال مشروعها".

وأشار إلى أن اختيار شركة المقاولون العرب والسويدي للكهرباء دليل على مدى التعاون المصري التنزاني، موضحا أن العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وتنزانيا قوية وتصب في إطار خدمة جهود التنمية.

وشدد على أن مصر تقف بجانب دول إفريقيا لتساعدها على التنمية وتغطية احتياجاتها ومواكبتها التطور، لافتا إلى أن هذا المشروع العظيم يؤكد قدرة المصريين على التحدي وإنجاز الأعمال الكبيرة في وقت زمنى قصير.