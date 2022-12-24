مدرب تشيلسي: لا نعلم حتى الآن مدى تأثير كأس العالم على جاهزية اللاعبين

اعترف جراهام بوتر، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، أنه لم يتمكن بعد من تحديد مدى تأثير بطولة كأس العالم، وإقامتها في الشتاء على جاهزية لاعبي فريقه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن تشيلسي، صاحب المركز الثامن، سيعود إلى الدوري الإنجليزي يوم 27 ديسمبر الجاري، حينما يواجه ضيفه بورنموث على ملعب "ستامفورد بريدج".

ويأمل بوتر في أن يلمس تحسنا سريعا في أداء فريقه وهو الذي خسر ثلاث مباريات متتالية قبل توقف الدوري مع انطلاق كأس العالم، لكنه أوضح أن الأمر سيستغرق وقتا قبل التعرف على مدى تأثير البطولة على لاعبيه.

وأضاف: "لقد منحنا كل اللاعبين الذين تواجدوا في كأس العالم بعض الوقت للراحة، لذلك لديهم إمكانية قضاء الوقت مع عائلاتهم، من الصعب أن تستعيد توازنك سريعا نحن جميعا نتعلم لأن الأمر لم يحدث من قبل".

وتابع بوتر: "لذلك لا يمكننا معرفة ما ستؤول إليه الأمور، أعتقد أنه يجب تقييم اللاعبين باستمرار، لأنك ستمر بالعديد من الصعوبات خلال شهرين أو ثلاثة، وستحاول التفكير لمدة دقيقة، نحتاج لفعل شيء هنا".

وعاد لاعبو بوتر إلى مركز تدريبات الفريق لكن النادي اللندني لازال ينتظر عودة الكرواتي ماتيو كوفاسيتش والمغربي حكيم زياش، واللذين لن يتواجدا في مواجهة بورنموث حيث يخضعان للراحة حاليا بعد وصولهما إلى مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال قطر.