 استمرار حركة الملاحة بميناء الإسكندرية رغم تواصل سقوط الأمطار - بوابة الشروق
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استمرار حركة الملاحة بميناء الإسكندرية رغم تواصل سقوط الأمطار

أ ش أ
نشر في: السبت 24 ديسمبر 2022 - 10:37 ص | آخر تحديث: السبت 24 ديسمبر 2022 - 10:37 ص

تواصلت حركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات بشكل طبيعي ومنتظم، اليوم السبت، بميناء الإسكندرية، رغم استمرار سقوط الأمطار ما بين متوسطة وغزيرة على المحافظة لليوم الثالث على التوالي؛ ما أدى لتراكمها ببعض الشوارع والميادين، وأثرت على حركة سير المشاة والسيارات.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، نهاد شاهين، إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وسرعة الاستجابة لإشارات الاستغاثة من السفن والبواخر حفاظا على الممتلكات والأرواح.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات، كما عززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا لأنواء الفيضة الصغيرة الممطرة، وتستمر لمدة 5 أيام تصاحبها رياح شمالية غربية.


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