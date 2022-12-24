إرجاء إعادة فتح قناة كيل بألمانيا إلى ما بعد الكريسماس عقب تسرب نفطي

تقرر إرجاء إعادة فتح قناة "كيل" في شمال ألمانيا بعد تسرب نفطي، إلى ما بعد عيد الميلاد (الكريسماس)، بعد أن كان من المقرر إعادة فتحها اليوم السبت.



وقالت الإدارة الاتحادية الألمانية للممرات المائية والشحن، إن العمل على استخراج النفط بعد تسرب في خط أنابيب يوم الأربعاء الماضي استغرق وقتا أطول من المتوقع، مضيفة أنه من المرجح إعادة فتح الممر المائي يوم الأربعاء المقبل على أقرب تقدير.



والقناة الواقعة بين كيل على بحر البلطيق وبرونسبوتل عند مصب نهر إلبه في بحر الشمال، هي أكثر الممرات المائية الاصطناعية ازدحاما في العالم.



وقال متحدث باسم القيادة المركزية للطوارئ البحرية اليوم السبت، إن السفينة متعددة الأغراض "نويرفيرك"، التي كانت تستخرج النفط في السابق ستحل محلها وحدة لإزالة النفط اليوم.



وأكد المتحدث باسم قيادة الطوارئ، أن إزالة التسرب النفطي سيستمر خلال عيد الميلاد (الكريسماس)، مضيفا أن المتطوعين سيحصلون على عطلة ليلة عيد الميلاد ليكونوا مع العائلة.



ويعمل في الموقع حوالي 150 متطوعا من فرق الإطفاء والوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة التقنية.



وغيرت السفن في المنطقة، التي كانت لا تزال تنتظر إعادة فتح القناة مسارها، متجهة نحو الدنمارك وبحر البلطيق.